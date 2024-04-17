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Сегодня, 17:10

Футболист сборной Греции сдал положительную допинг-пробу

Алина Савинова
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Один из футболистов сборной Греции сдал положительную допинг-пробу после матча квалификации Евро-2024 против Грузии, сообщает греческое издание SPORT24.

Как отмечает источник, первая допинг-проба игрока дала положительный результат на запрещенное вещество. Имя футболиста будет названо после вскрытия второй допинг-пробы.

Сборная Греции уступила Грузии в серии пенальти (0:0, пен. — 2:4) и не смогла выйти в групповой турнир чемпионата Европы, который состоится этим летом в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Греции по футболу
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