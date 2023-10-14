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Сегодня, 01:36

Роналду: «Мы на Евро-2024! Очень рад»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Словакией (3:2) в отборочном турнире чемпионата Европы.

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться еще раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» — написаол Роналду в социальной сети.

Португалия занимает первое место в группе J, набрав 21 очко за 7 игр. Словакия расположилась на 2-й позиции (13 очков в 7 матчах).

Криштиану Роналду и&nbsp;сборная Португалии вышли на&nbsp;Евро. Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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