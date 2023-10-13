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Сегодня, 20:58

Азербайджан победил Эстонию в отборе Евро-2024

Руслан Минаев
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Сборная Азербайджана в гостях обыграла Эстонию в квалификации чемпионата Европы-2024 — 2:0. Матч проходил в Таллинне на «А. Ле Кок Арене».

У гостей забивали Турал Байрамов и Рамиль Шейдаев, который реализовал пенальти.

Азербайджан одержал первую победу в рамках отборочного турнира. Команда набрала 4 очка и занимает 4-е место в группе F. У Эстонии (6-е место) 1 очко после 6 туров.

Азербайджан в следующем матче квалификации примет Австрию 16 октября. Эстония в следующей встрече сыграет с Австрией 16 ноября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:2
Азербайджан

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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