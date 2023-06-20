Бельгия выиграла у Эстонии в квалификации Евро-2024, у Лукаку — два гола

Сборная Эстонии уступила Бельгии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 группы F. Встреча прошла в Таллине.

В составе бельгийцев дубль оформил форвард Ромелу Лукаку. Еще один гол на счету нападающего Йоана Бакайоко.

В параллельной игре Австрия победила Швецию со счетом 2:0 в группе F. Дважды в матче отличился полузащитник Кристоф Баумгартнер.

Австрия с 10 очками лидирует в группе F. На второй строчке — Бельгия (7). Третья — Швеция (3). На четвертом месте располагается Эстония с одним баллом, Азербайджан — пятый (1 очко).