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Чемпионат Европы

20 июня, 23:44

Бельгия выиграла у Эстонии в квалификации Евро-2024, у Лукаку — два гола

Футболист Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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Сборная Эстонии уступила Бельгии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 группы F. Встреча прошла в Таллине.

В составе бельгийцев дубль оформил форвард Ромелу Лукаку. Еще один гол на счету нападающего Йоана Бакайоко.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
20 июн, 21:45. A. Le Coq Arena (Lillekula Arena) (Таллин)
Эстония
0:3
Бельгия

В параллельной игре Австрия победила Швецию со счетом 2:0 в группе F. Дважды в матче отличился полузащитник Кристоф Баумгартнер.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
20 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
2:0
Швеция

Австрия с 10 очками лидирует в группе F. На второй строчке — Бельгия (7). Третья — Швеция (3). На четвертом месте располагается Эстония с одним баллом, Азербайджан — пятый (1 очко).

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Сборная Эстонии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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