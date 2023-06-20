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Чемпионат Европы

20 июня, 23:47

Гол Роналду в 200-м матче за сборную принес Португалии победу над Исландией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сборная Португалии в гостях обыграла Исландию в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Криштиану Роналду. Исландцы остались в меньшинстве на 81-й минуте — вторую желтую карточку получил Видлюм-Тоур Видлюмссон.

Португалия с 12 очками возглавляет группу J. Сборная Исландии с 5 баллами идет на пятой строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
0:1
Португалия

В параллельном матче группы J сборная Словакии в гостях обыграла Лихтенштейн. Единственный гол забил Денис Вавро.

Словакия с 10 очками занимает вторую строчку в группе. Лихтенштейн без очков занимает последнее место.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:1
Словакия

Сборная Боснии на своем поле проиграла Люксембургу — 0:2. Забитыми мячами отметились Ивандро Боржес Саншес и Данел Синани.

Люксембург с 7 очками занимает третье место в группе J. Босния с 3 баллами идет на пятом месте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:2
Люксембург

Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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Сборная Португалии по футболу
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