Молдавия отыгралась с 0:2 и победила Польшу

20 июня, 23:43
Сборная Молдавии дома обыграла Польшу в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 3:2.
Хозяева уступали в счете после первого тайма (0:2). По голу забили Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски. Молдавия сумела перевернуть игру во втором тайме и вырвать победу — дублем отметился Ион Николаеску, еще один гол забил Владислав Бабогло.
Сборная Молдавии с 5 очками поднялась на третье место в группе E. Польша с 3 баллами опустилась на четвертую строчку.
В параллельном матче группы E сборная Албании в гостях обыграла Фарерские Острова — 3:1. Победу албанцам принесли голы Недима Байрами, Кристиана Аслани и Эрнеста Мучи.
Албания с 6 очками вышла на второе место в группе. Фарерские острова с 1 баллом занимают последнюю строчку.