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Чемпионат Европы

20 июня, 23:43

Молдавия отыгралась с 0:2 и победила Польшу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Молдавия — Польша.
Фото Global Look Press
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Сборная Молдавии дома обыграла Польшу в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 3:2.

Хозяева уступали в счете после первого тайма (0:2). По голу забили Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски. Молдавия сумела перевернуть игру во втором тайме и вырвать победу — дублем отметился Ион Николаеску, еще один гол забил Владислав Бабогло.

Сборная Молдавии с 5 очками поднялась на третье место в группе E. Польша с 3 баллами опустилась на четвертую строчку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
20 июн, 21:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
3:2
Польша

В параллельном матче группы E сборная Албании в гостях обыграла Фарерские Острова — 3:1. Победу албанцам принесли голы Недима Байрами, Кристиана Аслани и Эрнеста Мучи.

Албания с 6 очками вышла на второе место в группе. Фарерские острова с 1 баллом занимают последнюю строчку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
20 июн, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
1:3
Албания
Футбол
Сборная Албании по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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