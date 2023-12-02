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Сегодня, 20:00

Евро 2024: началась прямая трансляция жеребьевки финального турнира чемпионата Европы

Началась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата Европы по футболу.
Фото Global Look Press
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Началась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024. Церемония проходит в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

«СЭ» начал текстовую-онлайн трансляцию события. Также трансляция в прямом эфире доступна на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. В России церемония уже в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».

Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 состоится с 14 по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии.

Подробнее об участниках и схеме стыковых матчей Евро можно прочитать в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Чемпионат Европы по футболу
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