Евро 2024: началась прямая трансляция жеребьевки финального турнира чемпионата Европы

Началась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024. Церемония проходит в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

«СЭ» начал текстовую-онлайн трансляцию события. Также трансляция в прямом эфире доступна на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. В России церемония уже в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».

Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 состоится с 14 по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии.

Подробнее об участниках и схеме стыковых матчей Евро можно прочитать в нашем материале.

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