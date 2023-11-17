Отбор Евро 2024, что решается сегодня: шанс Казахстана, Италия перед финалом с Украиной и другие расклады

В отборочном турнире чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября, пройдут 7 матчей в трех группах.

В октябре стали известны 9 из 24 команд Евро-2024, в четверг определились еще два участника финального турнира.

Группа C

Англия досрочно вышла на Евро-2024, на второе место претендуют Украина и Италия, которые 20 ноября встретятся в Леверкузене.

Если Италия сегодня победит Северную Македонию, то сравняется по очкам с Украиной и через три дня ее устроит ничья (за счет преимущества по личным встречам, первая игра 2:1).

Если Италия не победит македонцев, расклад перед финишем отборочного турнира будет в пользу украинцев, а чемпионам Европы в игре с ними будет нужна только победа.

Северная Македония не сможет подняться на второе место, даже если победит Италию (на выезде) и Англию (дома), а итальянцы обыграют украинцев. В потенциальной закрутке трех команд с учетом состоявшихся личных встреч у Украины сейчас 6 очков, у Италии — 4, у Северной Македонии — 1.

Италия уже имеет резервный вариант в виде плей-офф Лиги наций.

Группа E

Албания пройдет отбор, если не проиграет Молдавии или Польша победит Чехию.

Чехия пройдет отбор, если обыграет Польшу, а Молдавия не победит.

Польша лишится шансов попасть в топ-2, если не выиграет сегодня или если Молдавия не победит Албанию.

Молдавия лишится шансов попасть в топ-2, если проиграет Албании и матч Польша — Чехия не закончится вничью или если Молдавия сыграет вничью, а Чехия победит.

Группа H

Словения пройдет отбор, если победит Данию, также ее устроит ничья, если Казахстан не победит Сан-Марино.

Дания пройдет отбор, если победит Словению или Казахстан не обыграет Сан-Марино.

Казахстан потеряет шанс попасть в топ-2, если проиграет Сан-Марино или если сыграет вничью, а Словения не проиграет Дании. У казахстанской команды уже есть место в плей-офф Лиги наций.

Финляндия потеряла шансы выйти на Евро-2024 из отборочной группы и сыграет в плей-офф Лиги наций.