Фанаты сборной Грузии выбежали на поле, празднуя выход на Евро-2024

Болельщики сборной Грузии выбежали на поле после выхода своей команды в групповой турнир чемпионата Европы.

26 марта грузинские футболисты обыграли национальную команду Греции в финальном матче Пути С отборочного турнира Евро-2024 (0:0, по пен. — 4:2). Сразу после финального свистка фанаты сборной Грузии массово выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу и первый в истории выход команды на чемпионат Европы по футболу.

Финальная часть турнира пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.