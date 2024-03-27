Игнатьев назвал закономерным выход сборной Грузии на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что национальная команда Грузии смогла отобраться в финальную стадию чемпионата Европы-2024 благодаря смене вектора развития.

«Сборная Грузии последнее время двигается в правильном направлении. Если раньше в ней играли люди, которые в первую очередь думали о том, как себя представить перед болельщиками, то сейчас мы видим по-настоящему хорошо организованную команду, знающую и умеющую играть на результат. Думаю, что итоговый результат вполне закономерен. Первый тайм в исполнении грузинских футболистов мне не понравился, по-моему они были излишне осторожны и думали в первую очередь о том, чтобы не проиграть. Дальше они раскрепостились и смогли сотворить историю, вогнав публику в шок», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

26 марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузинская команда сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.