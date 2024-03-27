Экс-игрок сборной Грузии Дзария отметил, что работа по улучшению футбола в стране дает результат

Бывший игрок сборной Грузии Ираклий Дзария поделился эмоциями после выхода грузинской команды на чемпионат Европы-2024.

«Это невероятное счастье для каждого жителя Грузии, наша команда сделала то, о чем мы так мечтали. Мы, наконец-то на чемпионате Европы! Многолетняя работа по улучшению футбола в стране приносит результат, мы это видим и должны работать еще. Теперь очень хочется достойно выступить и на чемпионате Европы, нам это по силам», — цитирует Дзарию «Евро-Футбол.Ру».

26 марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузинская команда сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.