Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

27 марта, 11:07

Франко Камоцци: «Грузия сделала огромный шаг, выйдя на Евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал выход сборной Грузии на Евро-2024.

«В первую очередь мы должны говорить о гигантском шаге, который сделала сборная Грузии, отправившись на Евро-2024. Будет ли Хвича звездой на Евро? Вся команда, как всегда, будет важнее, чем один игрок», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузинская команда сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.

Источник: РБ Спорт
Сборная Грузии по футболу
Франко Камоцци
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрокам сборной Грузии вручат ордена Чести за выход на Евро-2024

Павлиашвили — о выходе Грузии на Евро-2024: «После страшной пасмурной погоды появляется радуга!»