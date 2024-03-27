Франко Камоцци: «Грузия сделала огромный шаг, выйдя на Евро»

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал выход сборной Грузии на Евро-2024.

«В первую очередь мы должны говорить о гигантском шаге, который сделала сборная Грузии, отправившись на Евро-2024. Будет ли Хвича звездой на Евро? Вся команда, как всегда, будет важнее, чем один игрок», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузинская команда сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.