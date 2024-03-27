Игрокам сборной Грузии вручат ордена Чести за выход на Евро-2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все футболисты национальной команды получат по ордену Чести за выход на чемпионат Европы-2024.

«Лично я как фанат ждал этого дня 30 лет. И парни подарили нам самое большое счастье. Эти ребята — герои, а героев нужно ценить. Это самые почетные люди, и потому мы приняли маленькое решение — нашим мальчишкам вручат орден Чести, каждому!» — написал Кобахидзе в соцсетях.

Грузия впервые в истории пробилась в финальную часть Евро-2024, где сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.