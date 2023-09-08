Де ла Фуэнте — о матч с Грузией: «Это оглушительная победа. Я рад за игроков»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Это оглушительная победа. Для меня же все это нужно анализировать с той точки зрения, что, независимо от результата, нужно работать над качеством. Я рад за игроков. Я забочусь о том, чтобы мотивировать футболистов и дать им инструменты, необходимые для хорошей игры и побед. Я чувствую себя сильным благодаря поддержке игроков», — приводит слова Фуэнте AS.

Также тренер рассказал о травмах полузащитников Дани Ольмо и Марко Асенсио.

«Я не думаю, что травмы серьезные, посмотрим, что покажут нам завтра на тесты. Я бы все изменил, лишь бы они были здоровы. Ямаль? Ламин удивляет нас каждый день. Он играет на высоком уровне. Он интегрировался, но я хочу отдать должное ветеранам и команде, которые помогли ему в этом», — сказал Фуэнте.

Испания набрала 6 очков и занимает второе место в группе А, Грузия — четвертая (4 очка).