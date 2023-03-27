Главный тренер сборной Норвегии — о Хвиче: «У Грузии есть игрок, который может решить исход матча в одиночку»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции в Батуми перед матчем отбора Евро-2024 с Грузией охарактеризовал соперника, отдельно сказав о его лучшем игроке Хвиче Кварацхелии.

«Мы приехали за тремя очками, но при этом понимаем, что встретимся с хорошей домашней командой. Я видел ее матчи со Швецией, Испанией, всю последнюю Лигу наций. У нее три мощных центральных защитника, а также есть футболист, способный решить исход матча в одиночку. Кварачелия (Сольбаккен назвал Хвичу именно так. — Прим. И.Р.) — это высочайший уровень. Он больше не выключается из игры по ходу матчей, как это могло случаться раньше; он обыгрывает, отдает, бьет по воротам все время. Он ведущий игрок одной из лучших команд Европы. И у него есть шанс дойти до финала Лиги чемпионов, тем более с такой жеребьевкой.

Наконец, Грузию тренирует Саньоль — хороший специалист, с которым команда становится сильнее и сильнее. Хвича в атаке не один, он хорошо взаимодействует с партнерами. Дома Грузия может обыграть кого угодно», — сказал Сольбаккен.

Матч Грузия — Норвегия пройдет 28 марта в Батуми.