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Сегодня, 02:43

Гризманн: «Подводя итоги 2023 года, могу сказать, что он получился для сборной Франции хорошим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничью с Грецией (2:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Подводя итоги 2023 года, могу сказать, что он получился для нас хорошим. На предстоящем Евро-2024 наша команда может пройти очень далеко. Нужно хорошо подготовиться и показать себя с лучшей стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

Сборная Франции финишировалана на первом месте в группе B, набрав 22 очка. Греки заняли 3-е место и сыграют в стыках. Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036499--greece-vs-france/
Антуан Гризманн
Футбол
Сборная Франции по футболу
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