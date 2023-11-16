Дубль Кварацхелии не помог Грузии обыграть Шотландию

Сборная Грузии дома сыграла вничью с Шотландией в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 2:2.

Дублем за хозяев отметился Хвича Кварацхелия. Вингер «Наполи» отличился на 15-й и 57-й минутах. Ничья шотландцам принесли два гола Скотта Мактоминея. Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил на 49-й и 90+2-й минутах.

В параллельном матче сборная Испании на выезде обыграла Кипр — 3:1. За испанцев забили Ламин Ямаль (5-я минута), Микель Ойярсабаль (22-я) и Хоселу (28-я). За киприотов на 75-й минуте забил Костас Пилеас.

Испания (18 очков) лидирует в группе А. Шотландия (16) занимает второе место. Обе сборные ранее уже гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

Грузия (8) идет на четвертой строчке в группе, Кипр (0) проиграл все 8 матчей отборочного турнира и занимает последнее место.