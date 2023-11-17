Гюндоган: «Франция — фаворит Евро-2024, затем — Англия, Португалия, Испания, Германия»

Полузащитник «Барселона» и сборной Германии Илкай Гюндоган назвал фаворитов чемпионата Европы-2024.

«Мой фаворит — Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции. Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру. Потом я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия. Я надеюсь, что успеха может добиться и Турция, я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», — приводит слова Гюндогана Sporx.

Также полузащитник заявил, что финал его мечты — это матч Германии и Турции.

На данный момент на Евро-2024 уже вышли 12 сборных.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии в 10 городах: Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Действующим победителем турнира является Италия.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.