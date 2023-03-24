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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:42

Рекордный гол Кейна принес Англии победу над Италией

Евгений Козинов
Корреспондент
23 марта. Италия — Англия — 1:2. Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Сборная Англии выиграла у Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе.

На 13-й минуте встречи английский полузащитник Деклан Райс открыл счет. В конце первого тайма форвард Харри Кейн удвоил преимущество и стал рекордсменом команды по забитым голам. После перерыва 23-летний форварл итальянцев Матео Ретеги отыграл один мяч.

В концовке встречи английская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Люк Шоу получил вторую желтую карточку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Италия
1:2
Англия

В другом матче группы C сборная Македонии на своем поле переиграла Мальту — 2:1. У хозяев голами отметились Элиф Элмас и Дарко Чурлинов, а у гостей — Янник Янкам.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
2:1
Мальта
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Мальты по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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