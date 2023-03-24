Рекордный гол Кейна принес Англии победу над Италией

Сборная Англии выиграла у Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе.

На 13-й минуте встречи английский полузащитник Деклан Райс открыл счет. В конце первого тайма форвард Харри Кейн удвоил преимущество и стал рекордсменом команды по забитым голам. После перерыва 23-летний форварл итальянцев Матео Ретеги отыграл один мяч.

В концовке встречи английская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Люк Шоу получил вторую желтую карточку.

В другом матче группы C сборная Македонии на своем поле переиграла Мальту — 2:1. У хозяев голами отметились Элиф Элмас и Дарко Чурлинов, а у гостей — Янник Янкам.