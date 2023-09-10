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Сегодня, 18:55

Канчельскис об отборе на Евро-2024: «Верим в сборную Казахстана, но все еще есть интрига»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболисты сборной Казахстана.
Фото Reuters
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Пока все еще есть интрига: впереди игры на выезде с датчанами и с Ирландией. Если выйдут на Европу, это уже будет предел всего. А так, в свое время Латвия вышла на Евро и наделала шуму. Неплохо было бы видеть сборную Казахстана на чемпионате Европы. Это было бы большим шагом для казахского футбола.

Тут еще все будет зависеть от того, как сыграют соперники по группе. После матча Финляндии с Данией ситуация чуть прояснится, и уже можно будет предварительно что-то сказать. Но говорить можно что угодно: англичане считают, что они на бумаге на каждом чемпионате мира и Европы должны быть в тройке, а по итогу... В футбол на бумаге не играют. Все может быть, будем верить в Казахстан», — сказал Канчельскис «СЭ».

 
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Сборная Казахстана набрала 12 очков в шести встречах и поднялась на второе место в группе H. Северная Ирландия с 3 очками идет на предпоследней строчке в группе.

В следующем матче Казахстан в гостях сыграет с Данией. Игра пройдет 14 октября. Северная Ирландия в этот же день примет на своем поле Сан-Марино.

Андрей Канчельскис
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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