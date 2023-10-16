Карвахаль рассказал, как сборной Испании удалось закрыть Холанна

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал победу над Норвегией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«В обороне, от Унаи Симона до Альваро Мораты, мы действовали очень компактно. Мы не позволили Холанну принять ни одного удобного мяча. Похвалите наших центральных защитников, потому что они проделали фантастическую работу», — сказал Карвахаль в интервью Teledeporte.

Сборная Испании благодаря победе над норвежцами гарантировала себе выход в финальный турнир Евро-2024. За два тура до конца отборочного турнира испанцы с 15 очками лидируют в группе A.