Гол Антилевского принес сборной Белоруссии победу над Косово

Сборная Белоруссии на выезде обыграла Косово в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил форвард Дмитрий Антилевский.

В параллельном матче группы I сборная Румынии дома обыграла Швейцарию — 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Денис Алибек.

Сборная Израиля в гостях обыграла Андорру — 2:0. Победу ей принес автогол Хоана Сервоса на 29-й минуте. Еще один мяч на 81-й минуте забил Гади Кинда.

Сборная Румынии (22 очка) финишировала на первом месте в группе I, Швейцария (17) стала второй. Обе команды вышли на Евро-2024.

Израиль (15) стал третьим, Белоруссия (12) — четвертой, а Косово (11) — пятым. Андорра (2) замыкает группу.