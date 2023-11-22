Хорватия обыграла Армению и вышла на Евро-2024

Сборная Хорватии выиграла у Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе.

Единственный гол на 43-й минуте встречи забил нападающий Анте Будимир.

Благодаря этой победе хорваты занялие 2-е место в группе и гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2024.

В другой встрече группы D сборная Турции, которая ранее уже гарантировала выход на Евро-2024, сыграла вничью с командой Уэльса (1:1).

Валлийский защитник Неко Уильямс на 7-й минуте встречи открыл счет. В середине второго тайма турки сравняли счет благодаря голу экс-игрока ЦСКА Юсуфа Языджи.