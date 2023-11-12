Сборная Косова сыграет с командой Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» в Приштине (Косово) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Косово — Израиль можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на сайте matchtv.ru. Начало эфира -в 22.40 мск.

В группе I национальная команда Косова набрала 7 очков и занимает 4-е место. Израильский клуб с 11 баллами располагается на 3-й строчке.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте