Коулман о поражении от Франции: «Мы не давали создавать им много моментов»

Защитник сборной Ирландии Шеймус Коулман подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Франции (0:1).

«Мы разочарованы результатом, но именно поэтому у Франции такая хорошая команда. Мы не давали создавать им много моментов. Я думаю, что мы хорошо защищались. Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из игры», — приводит слова Коулмана официальный сайт УЕФА.

Франция с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.