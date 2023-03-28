Коулман о поражении от Франции: «Мы не давали создавать им много моментов»

Сегодня, 03:00
Защитник сборной Ирландии Шеймус Коулман подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Франции (0:1).
«Мы разочарованы результатом, но именно поэтому у Франции такая хорошая команда. Мы не давали создавать им много моментов. Я думаю, что мы хорошо защищались. Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из игры», — приводит слова Коулмана официальный сайт УЕФА.
Франция с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.