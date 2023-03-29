Мактоминай: «Шотландия очень хорошо сыграла против Испании»

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай прокомментировал победу над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы сыграли очень хорошо. Знали, что у соперника будет много владения мячом, и тренер сказал, что мы должны быть внимательными, когда у нас будут моменты. Сегодня у нас было достаточно возможностей, чтобы поставить испанцев в трудное положение и забить несколько голов. В детстве я был атакующим полузащитником — мне нравилось играть в штрафной. Я должен продолжать в том же духе. Знаю, что могу забивать больше голов и делать результативные передачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Мактоминая.

Сборная Шотландии набрала 6 очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с 3 очками.