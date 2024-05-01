Моуринью назвал фаворитов Евро-2024

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, кого считает фаворитами Евро-2024.

«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд — Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить», — приводит слова Моуринью Metro.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.