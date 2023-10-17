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Сегодня, 15:29

На матче отбора Евро-2024 между сборными Англии и Италии усилят меры безопасности после теракта в Брюсселе

Алина Савинова
Стадион «Уэмбли».
Фото Reuters
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На стадионе «Уэмбли», где пройдет матч сборных Англии и Италии в рамках отборочного турнира Евро-2024, будут усилены меры безопасности на фоне убийства двух шведских болельщиков в Брюсселе, сообщает Sky Sports.

Игра состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

«Наши офицеры имеют опыт борьбы с крупномасштабными событиями, связанными с нарушением общественного порядка, и существует гибкий план, позволяющий снизить вероятность преступлений и беспорядков, а также обеспечить своевременное реагирование на любые возникающие инциденты», — сказал старший полицейский инспектор Джерри Паркер.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности.

17 октября стало известно, что в Бельгии нейтрализовали мужчину, который может быть причастен к убийству шведских болельщиков. При задержании подозреваемый получил ранение в грудь и скончался от полученных ран в больнице.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12986126/england-vs-italy-heightened-security-at-wembley-for-euro-qualifier-after-terror-attack-in-brussels
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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