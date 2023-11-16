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Сегодня, 09:30
Отбор Евро-2024: Грузия — Шотландия, Кипр — Испания. Расписание матчей 16 ноября
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
Группа А
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
16 нояб, 20:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Кипр
Испания
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
16 нояб, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Шотландия
Группа F
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 нояб, 20:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
Австрия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 нояб, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Швеция
Группа G
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
16 нояб, 20:00. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Венгрия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
16 нояб, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
Литва
Группа J
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
Португалия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
Исландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
Босния и Герцеговина
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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