Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:30

Отбор Евро-2024: Грузия — Шотландия, Кипр — Испания. Расписание матчей 16 ноября

Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Группа А

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
16 нояб, 20:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Кипр
Испания
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
16 нояб, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Шотландия

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 нояб, 20:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
Австрия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 нояб, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Швеция

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
16 нояб, 20:00. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Венгрия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
16 нояб, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
Литва

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
Португалия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
Исландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
Босния и Герцеговина

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире
Кузьменко попали шайбой в лицо после броска одноклубника: он покинул лед при помощи медика
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Отбор Евро 2024: что решается сегодня и кто уже вышел в финальный турнир