Павар: «Сэйв Меньяна позволил сборной Франции остаться в игре»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар рассказал, как забил Ирландии (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024. Его гол был единственным во встрече.

«Я довольно хорошо предвидел отскок и хорошо поймал мяч, что оказалось здорово для меня и команды. Но сэйв Майка Меньяна позволил нам остаться в игре и сохранить ворота сухими», — цитирует пресс-служба УЕФА Павара.

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.