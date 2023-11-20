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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:44

Сборная Португалии обыграла Исландию, Босния уступила Словакии

Сергей Разин
корреспондент
Сборная Португалии обыграла Исландию.
Фото Reuters
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Сборная Португалии в матче отборочного турнира Евро-2024 обыграла Исландию со счетом 2:0.

Отличились Бруну Фернандеш и Рикарду Орта, Криштиану Роналду отметился результативной передачей.

В других матчах группы J Босния и Герцеговина уступила Словакии (1:2), Люксембург обыграл Лихтенштейн.

По итогам отборочного турнира Португалия (30 очков) и Словакия (22) квалифицировались на Евро-2024, Люксембург занял третье место (17), Исландия на четвертой строчке (10), Босния и Герцеговина — на пятом месте (9), Лихтенштейн не набрал ни одного очка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
19 нояб, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
2:0
Исландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
19 нояб, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:2
Словакия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
19 нояб, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:1
Люксембург

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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