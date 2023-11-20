Сборная Португалии обыграла Исландию, Босния уступила Словакии

Сборная Португалии в матче отборочного турнира Евро-2024 обыграла Исландию со счетом 2:0.

Отличились Бруну Фернандеш и Рикарду Орта, Криштиану Роналду отметился результативной передачей.

В других матчах группы J Босния и Герцеговина уступила Словакии (1:2), Люксембург обыграл Лихтенштейн.

По итогам отборочного турнира Португалия (30 очков) и Словакия (22) квалифицировались на Евро-2024, Люксембург занял третье место (17), Исландия на четвертой строчке (10), Босния и Герцеговина — на пятом месте (9), Лихтенштейн не набрал ни одного очка.