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Португалия — Исландия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Видеотрансляция матча отбора Евро-2024 Португалия — Исландия начнется в 22.35 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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19 ноября сборная Португалии по футболу на своем поле в Лиссабоне сыграет против Исландии в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе». Начало — в 22.45 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Португалия — Исландия пройдет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 2». Начало — в 22.35 мск.

Следить за ключевыми событиями игры Португалия — Исландия можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Португальцы с 27 баллами лидируют в турнирной таблице группы J. Команда, за которую выступает форвард Криштиану Роналду, досрочно вышла в финальную часть Евро-2024. Исландцы с 10 очками располагаются на четвертой строчке.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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