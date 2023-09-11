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Сегодня, 23:43

Сборная Португалии без Роналду разгромила Люксембург

Игнат Заздравин
Корреспондент
Португалия — Люксембург.
Фото Reuters
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Сборная Португалии на своем поле разгромила Люксембург в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 9:0.

Дубли за хозяев оформили Гонсалу Инасиу (12-я и 45-я минуты), Гонсалу Рамуш (18-я и 34-я) и Диогу Жота (57-я и 77-я) Еще по голу на счету Рикарду Орты (67-я), Бруну Фернандеша (83-я) и Жоау Феликса (88-я).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
11 сент, 21:45. Algarve (Фару)
Португалия
9:0
Люксембург

В параллельном матче сборная Исландии в концовке вырвала победу над Боснией и Герцеговиной — 1:0. Победный гол забил Альфред Финнбогасон

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
11 сент, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
1:0
Босния и Герцеговина

В еще одном матче сборная Словакии разгромила Лихтенштейн — 3:0. Голами отметились Давид Ханцко, Ондрей Дуда и Роберт Мак.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
11 сент, 21:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
3:0
Лихтенштейн

Сборная Португалии с 18 очками возглавляет группу J после 6 матчей. Словакия с 13 баллами идет второй. Третье место с 10 очками занимает Люксембург. Босния и Исландия с 6 баллами делят 4-5-е места, а Лихтенштейн, проигравший все 6 матчей, замыкает группу.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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