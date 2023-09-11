Сборная Португалии одержала самую крупную победу в своей истории, забив 9 мячей в ворота Люксембурга

11 сентября, 23:54
Сборная Португалии одержала рекордную победу в отборочном турнире Евро-2024.
В 6-м туре команда Роберто Мартинеса разгромила Люксембург — 9:0. Ранее сборная Португалии никогда не выигрывала с разницей больше 8 мячей.
Португалия с 18 очками занимает первое место в группе J после 6 матчей, опережая Словакию, занимающую вторую строчку, на 5 очков.
В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.