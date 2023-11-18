Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:12

Семин объяснил автогол Тикнизяна в матче Армении против Уэльса плохой реакцией

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью между национальными командами Армении и Уэльса (1:1) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024.

«Уэльс — команда очень хорошего уровня. Думаю, по своему уровню игры они примерно равны со сборной Армении. Поэтому равный, ничейный результат. Никто на победу не наиграл. Был очень серьезный, напряженный матч, обе команды хотели 3 очка, чтобы оставить шансы на выход из группы, но не удалось. Автогол Тикнизяна — случай. Мяч вообще случайно попал, такое бывает, футбол. Наверное, Наир плохо среагировал во время подачи углового», — сказал Семин «СЭ».

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Лукас Селаррайян. На 45-й минуте Уэльс сравнял счет благодаря автоголу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Наяир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Юрий Семин
Чемпионат Европы по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Капитан «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде
Гуменник выдал победный «Рамштайн», а Синицына удачно вернулась после перелома
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Латвия — Хорватия: смотреть трансляцию матч отбора Евро 2024 в прямом эфире

Израиль — Румыния: смотреть трансляцию матч отбора Евро 2024 в прямом эфире