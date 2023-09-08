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8 сентября, 23:42

Гол Фернандеша помог сборной Португалии обыграть Словакию в матче отбора Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сборная Португалии обыграла Словакию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.
Фото Reuters
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Сборная Португалии обыграла Словакию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Бруно Фернандеш (43-я минута).

В параллельном матче сборная Люксембурга обыграла Исландию со счетом 3:1. За Люксембург мячи забили Максим Шано (9-я минута), Боржес Саншес (70-я минута) и Даниель Синани (89-я минута). В составе Исландии отличился Хакон-Арнар Харальдссон (88-я минута).

Матч национальных команд Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна завершился со счетом 2:1. В составе команды из Боснии и Герцеговины забитым мячем отметился Эдин Джеко (3-я минута). За Лихтенштейн забил Сандро Вольфингер (21-я минута). Симон Лючингер забил автогол на (18-й минута).

Португалия лидирует в таблице группы J, набрав 15 очков. На втором месте Словакия (10 очков). Люксембург находится на третьей строчке (10 очков). Босния и Герцеговина — четвертая (6 очков). Исландия — пятая (3 очка). Замыкает группу Лихтенштейн (0 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
08 сент, 21:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
0:1
Португалия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
08 сент, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
2:1
Лихтенштейн
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
08 сент, 21:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
3:1
Исландия
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