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Сегодня, 00:36

Сольбаккен — о поражении от сборной Испании: «Мы не смогли сыграть так, как хотели»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Норвегии Ола Сольбаккен подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Испании (0:1).

«Вы можете проиграть дома Испании, особенно когда они играют так, как сегодня. Они были очень хороши без мяча в прессинге. Мы не смогли сыграть так, как хотели», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт УЕФА.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.

Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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