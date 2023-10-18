Стоилов считает, что сборной Казахстана будет сложно выйти на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов оценил победу команды Магомеда Адиева над Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 (2:1).

«Поздравляю Казахстан с победой! Молодцы игроки и тренерский штаб. Сборная идет по супервосходящей линии, но я все равно думаю, что ей будет очень сложно пройти квалификацию на чемпионат Европы», — цитирует Стоилова Legalbet.kz.

Также он рассказал, за счет чего можно улучшить чемпионат Казахстана.

«Чтобы еще больше улучшить чемпионат Казахстана, необходимо больше инвестиций и развития инфраструктуры, и вот откуда придут классные игроки», — добавил специалист.

Сборная Казахстана с 15 очками занимает третье место в группе Н. 17 ноября команда Адиева на своем поле примет Сан-Марино, а 20 ноября сыграет на выезде против Словении.