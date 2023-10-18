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Сегодня, 11:17

Пайперс считает реалистичным выход сборной Казахстана на Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс отреагировал на победу команды Магомеда Адиева над Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 (2:1).

«Отличный результат. Фантастический вызов — попасть на EURO! А это кажется очень реалистичным. Нужно выиграть два оставшихся матча. Первая игра будет легкой, а вторая — сродни финальной», — цитирует Пайперса Legalbet.kz.

Сборная Казахстана с 15 очками занимает третье место в группе Н. 17 ноября команда Адиева на своем поле примет Сан-Марино, а 20 ноября сыграет на выезде против Словении.

Источник: https://legalbet.kz/news/16116021/
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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