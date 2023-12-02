Тренер сборной Англии Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об итогах жеребьевки Евро-2024.

Сборная Англии сыграет в группе C с командами Словении, Дании и Сербии.

«После всех жеребьевок всегда чувствуешь одно и то же. Можно посмотреть на соперников на бумаге, но игры проводятся не на ней. Есть одна или две команды, игр с которыми хочется избежать, но все наши соперники более чем сильны.

Нельзя говорить наверняка, но можно сказать про Сербию с таким нападающим как Митрович...Словения была одной из первых соперников, с которыми я встретился в качестве тренера сборной Англии. Я никогда не забуду сейв Джо Харта в том матче. Если бы не он, возможно, сейчас я бы не тренировал сборную.

Мы очень рады быть частью Евро-2024, и мы знаем, чего от нас ждут в Англии. Мы надеемся, что сможем подарить нашим болельщикам несколько прекрасных вечеров, как на последних турнирах», – цитирует Саутгейта Daily Mail.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.