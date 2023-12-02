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Сегодня, 23:04

Стал известен календарь чемпионата Европы-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евро-2024.
Фото Reuters
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УЕФА опубликовал полный календарь матчей Евро-2024.

2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

По итогам жеребьевки команды расставили по заранее определенному календарю. В матче открытия сборная Германии в Мюнхене сыграет с Шотландией. Встреча пройдет 14 июня. Групповой турнир продлится с 14 по 26 июня.

Плей-офф Евро-2024 стартует 29 июня. Четвертьфиналы пройдут 5-6 июля, а полуфиналы — 9-10 июля. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине.

Полностью календарь Евро-2024 доступен в разделе чемпионата Европы на сайте «СЭ».

Футбол
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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