Тренер сборной Кипра Кецбая назвал Испанию фаворитом Евро-2024: «Это лучшая команда в мире»

Главный тренер сборной Кипра Темури Кецбая после матча Испанией (1:3) в отборочном турнире Евро-2024 назвал соперника фаворитом предстоящего турнира.

«Это лучшая сборная в мире, а не только в Европе. Мне кажется, она сильнее, чем команда, которая выиграла чемпионат мира в 2010 году. Испания — явный фаворит Евро-2024. Она сильнее Франции и Англии», — цитирует специалиста AS.

Сборная Испании с 18 очками лидирует в группе А. Кипр, не набравший ни одного очка в отборочном турнире, завершил выступления на последней строчке.