Армения и Турция сыграли вничью, Хорватия забила пять голов Латвии в матче Евро-2024

8 сентября завершились два матча группы D отборочного турнира Евро-2024.

Сборная Армении на выезде сыграла вничью с Турций со счетом 1:1. Перед матчем турецкие фанаты освистали гимн Армении.

Хорватия разгромила Латвию со счетом 5:0. Хет-трик оформил Бруно Петкович, еще по голу на счету Луки Иванушеца и Андрея Крамарича.

Турция занимает первое место в группе D, набрав 10 очков в пяти матчах. Хорватия находится на второй строчке (7 очков), Армения — третья (7 очков), а Латвия — пятая (0 очков).