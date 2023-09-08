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Чемпионат Европы

8 сентября, 23:44

Армения и Турция сыграли вничью, Хорватия забила пять голов Латвии в матче Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Армения упустила победу над Турцией — 1:1.
Фото Reuters
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8 сентября завершились два матча группы D отборочного турнира Евро-2024.

Сборная Армении на выезде сыграла вничью с Турций со счетом 1:1. Перед матчем турецкие фанаты освистали гимн Армении.

Хорватия разгромила Латвию со счетом 5:0. Хет-трик оформил Бруно Петкович, еще по голу на счету Луки Иванушеца и Андрея Крамарича.

Турция занимает первое место в группе D, набрав 10 очков в пяти матчах. Хорватия находится на второй строчке (7 очков), Армения — третья (7 очков), а Латвия — пятая (0 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
08 сент, 21:45. Eskisehir Stadyumu (Эскишехир)
Турция
1:1
Армения
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
08 сент, 21:45. HNK Rijeka Stadium (Риека)
Хорватия
5:0
Латвия
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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