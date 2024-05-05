Колосков объяснил, почему отказался посетить чемпионат Европы

Почетный член Международный федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вячеслав Колосков рассказал, почему отказался от приглашения посетить чемпионат Европы в Германии.

«ФИФА и УЕФА пригласили меня посетить чемпионат Европы. Посетить матч-открытие, финал, два четвертьфинальных матча. Я сразу отказался, поскольку нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет. Я уже налетался, сейчас тяжело летать. Приглашение есть, но возможности летать нет, буду смотреть по телевизору. Но всех руководителей ФИФА и УЕФА поблагодарил за приглашение», — цитирует Колоскова ТАСС.

Чемпионат Европы в Германии состоится с 14 июня по 14 июля.