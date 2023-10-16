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Чемпионат Европы

Сегодня, 13:59

В футбольной ассоциации Бельгии рассказали о задаче команды Тедеско на матч против Швеции

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке команды к матчу группового этапа квалификации ЕВРО-2024 против Швеции.

«Отлично, что мы квалифицировались на чемпионат Европы. Поэтому теперь на нас не будет оказываться никакого давления. Мы усердно готовимся к сегодняшней игре со Швецией. Рассчитываем на то, что сегодня мы останемся на первом месте в своей группе», — сказал Веркаутерен «СЭ».

На данный момент сборная Бельгии занимает первое место в группе F, имея в активе 16 очков. Бельгийцы на своем поле примут Швецию 16 октября. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале этого года. Под его руководством национальная команда провела 7 матчей, в которых одержала 6 побед и 1 раз сыграла вничью. До этого 38-летний немец тренировал «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Франк Веркаутерен
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Чемпионат Европы по футболу
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