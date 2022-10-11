В УЕФА отреагировали на вопрос об участии Белоруссии в отборе Евро-2024

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В пресс-службе УЕФА ответили «СЭ» на вопрос о том, возможно ли участие сборной Белоруссии по футболу в отборе к Евро-2024.
«В марте исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.
С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения», — заявили в УЕФА «СЭ».
Сборная Белоруссии попала в группу I, где должна сыграть со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой.
Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования