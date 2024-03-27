Семин о выходе сборной Грузии на Евро-2024: «Была эпоха Чивадзе и Каладзе. Теперь — эпоха Хвичи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на то, что сборная Грузии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы.

«Хочу поздравить сборную Грузии с таким большим успехом. Их выход на Евро — это радость для всех людей, еще больше мальчишек заинтересуются футболом на их родине. Была эпоха Чивадзе и Каладзе, теперь эпоха Хвичи и других молодых игроков грузинского футбола. Кварацхелия играет каждую игру на высоком уровне. В том числе и вчера мы видели, как он сражался и бился за свою команду. Считаю, Евро — хороший шанс для Хвичи проявить себя на самом высоком уровне», — приводит слова Семина Sport24.

Сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.