Кавазашвили оценил перспективы Грузии на Евро-2024

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что сборная Грузии может выйти в плей-офф по итогам группового турнира чемпионата Европы 2024 года.

«На Евро Грузию ждут чехи, португальцы и турки. Здесь уже никого настраивать не надо будет, потому что все все понимают. Грузия и Турция — это вечные соперники. В национальном плане, целыми веками во всех возможных вопросах. С Чехией и Португалией играть будет тоже непросто, но в целом уже само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом. Даю отличную оценку выступлению Грузии в квалификационных матчах, будем смотреть дальше!» — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы обыграла Грецию (0:0, по пен. — 4:2). В групповом этапе Евро-2024 грузины сыграют с Португалией, Чехией и Турцией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.