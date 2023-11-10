Защитник «Байера» Гримальдо впервые вызван в сборную Испании

Стал известен состав сборной Испании на матчи квалификации Евро-2024

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо получит первый вызов в сборную Испании.

Тренерский штаб национальной команды представил список из 25 человек на ноябрьские матчи. 28-летний Гримальдо впервые был вызванв основную сборную.

Вратари: Унаи Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Унаи Гарсия, Хосе Луис Гайя, Хесус Навас, Пау Торрес, Алехандро Гримальдо, Робен Ле Норман, Иньиго Мартинес.

Полузащитники: Родриго, Микель Мерино, Гави, Ойан Сансет, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Родриго Рикельме, Алеиш Гарсия.

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Хоселу, Ферран Торрес, Уильямс, Микель Оярсабаль.

16 ноября Испания сыграет на выезде с Кипром, а 19 — дома с Грузией.