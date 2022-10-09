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Сегодня, 11:00

Жеребьевка отбора Евро-2024: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Жеребьевка отбора Евро-2024 по футболу начнется в 13.00 по московскому времени
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Баннер Евро-2024.
Фото Global Look Press

9 октября в Франкфурте в центре «Фестхалле» пройдет жеребьевка отборочного группового чемпионата Европы-2024 по футболу. Мероприятие начнется в 13.00 по московскому времени. В жеребьевке примут участие 53 сборные, России среди них не будет из-за отстранения УЕФА.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2024. Трансляция также будет доступна на официальном сайте УЕФА. Состав корзин жеребьевки Евро-2024 можно посмотреть здесь.

Матчи квалификации чемпионата Европы-2024 начнутся 23-25 марта 2023-го, а завершатся 26 марта 2024 года.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июля по 14 июля 2024-го. Немцы на правах хозяев турнира автоматически пройдут в финальную стадию без отбора.

Евро-2024: жеребьевка отбора. Евро 2024, жеребьевка отборочного турнира: прямая трансляция
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Евро-2024: корзины жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы